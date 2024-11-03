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İstanbul’da Türkiye Kart Dönemi Başlıyor

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ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı için ‘Türkiye Kart’ uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bu kararın alındığını ifade etti.

SEYAHATTE YENİ BİR DÖNEM

Uraloğlu, “İstanbul’da ‘Türkiye Kart’ ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor” diyerek bu yeniliğin şehirdeki ulaşımı önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı. Bu uygulama ile yolcuların ulaşımda daha kolay ve pratik bir deneyim yaşamaları hedefleniyor.

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