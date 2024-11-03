İstanbul’da ‘Türkiye Kart’ Dönemi Başlıyor

YENİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da önemli bir duyuruda bulundu. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda yeni bir uygulama olan ‘Türkiye Kart’ sistemine geçileceğini bildirdi. Uraloğlu, “İstanbul’da ‘Türkiye Kart’ ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor” şeklinde konuştu. İstanbul UKOME’nin 31 Ekim 2024 tarihli kararı çerçevesinde, ‘Türkiye Kart’ uygulamasının TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda geçerli olacağını belirtti.

TOPLU TAŞIMADA KOLAYLIK SUNULACAK

Bakan Uraloğlu, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız” dedi. ‘Türkiye Kart’ uygulamasının hayata geçmesi için UKOME kararının ıslak imza ile iletilmesinin ardından BELBİM tarafından gerekli teknik çalışmaların tamamlanacağını açıkladı. Türkiye Kart’ın pilot uygulamalarının Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda başlatıldığını belirten Uraloğlu, “2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

ÜCRET BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Vatandaşların ‘Türkiye Kart’ almak için PTT iş yerlerine başvurabileceklerini duyuran Uraloğlu, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz” şeklinde konuştu. PTT iş yerlerinden ‘Türkiye Kart’ almak isteyenlerin, şemasız Türkiye Kart için 40 lira, debit ve prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödeyeceğini ifade etti.