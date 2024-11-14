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İstanbul’da Tutuklama İsteği Reddedildi

istanbul-da-tutuklama-istegi-reddedildi

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar, hâkimlik sorgularının ardından tutuklanmış durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ‘ev hapsi’ cezasına çarptırılırken, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. ise imza ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA İSTEĞİNE RED

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. hakkında itirazda bulunmuştu. Başsavcılık, bu kararın kaldırılmasını ve belirtilen dört şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Ancak, savcılığın itirazını inceleyen nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi, bu isteği reddetti. Ardından dosya yeniden başsavcılığa gönderilmiş durumda.

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