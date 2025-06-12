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İstanbul’da Üç Kadın Kavga Etti

İSTANBUL’DA SOKAK KAVGASI

İstanbul’da bir sokak ortasında yaşanan olayda birbirlerine giren üç kadının kavgası kameralarca kaydedildi. Beşiktaş’ta meydana gelen bu olayda, kadınlar arasındaki tartışma aniden bir yumruklu kavgaya dönüşüyor.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRDI

Kavganın görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kayıtlarda bir kadının diğer iki kadını yere düşürerek yumrukladığı anlar yer alıyor. Olayın nedenine dair herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, kavgayı ayıranların olduğu görüldü.

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