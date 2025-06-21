İstanbul’da Ulaştırma Forumu Gerçekleşecek

İSTANBUL’DA KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak olan forumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacağı belirtildi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiyesiz Koridor Olmaz’ vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz” dedi.

KÜRESEL ULAŞTIRMA POLİTİKALARI GÖRÜŞÜLECEK

Uraloğlu, foruma 70 farklı ülkeden temsilcinin katılacağı bilgisini vererek, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda amacımız sadece fikir alışverişi yapmak değil, küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır. ‘Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız imkanlar’ vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız” açıklamasında bulundu. Forumda dünya genelinden önemli başlıkların ele alınacağı da aktarılıyor.

ORGANİZASYONA KATILIM GECİKİYOR

Uraloğlu, Dünya Bankası’nın da desteklediği forumda bakan yardımcıları, ulaştırma bakanları, devlet başkanı temsilcileri, uluslararası sektörden üst düzey temsilciler ve özel sektör paydaşlarının bir araya geleceğini belirtti. “Bağlantısallığın güçlendirilmesi, dijitalleşme, sınır ötesi koordinasyon ve altyapı yatırımları gibi birçok başlıkta fikir alışverişi yapılacak. Bu üst düzey buluşma, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası koridorların rolünü bir kez daha ortaya koyacak” dedi.

ORTA KORİDOR ÜLKELERİ BULUŞUYOR

28 Haziran’da ‘Orta Koridor Tanıtım Etkinliği’ adı altında özel bir yan etkinlik düzenleneceğini açıklayan Uraloğlu, “Bu toplantıyla Orta Koridor üzerindeki ülkelerin bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek. İş birliği adımları ele alınacak, özel sektörle yuvarlak masa toplantıları yapılacak” ifadelerini kullandı.

JEOSTRATEJİK ÖNEM VURGUSU

Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım vizyonunu ‘Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar’ mottosuyla dünyaya taşımakta olduklarını dile getirerek, İstanbul’da çizilecek yol haritasının, sadece bölgeye değil, tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacağını kaydetti. Türkiye’nin jeostratejik önemine de vurgu yaparak, “Bugün Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Böyle bir havzanın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde bağlanabilmesi için Türkiye’nin rolü tartışmasızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, “Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir” diyerek sözlerini tamamladı.