İstanbul’da Uluslararası Öğrenciler Festivali Yapıldı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KISSA FİLM FESTİVALİ’NİN GALA VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

İstanbul’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle gerçekleştirilen 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali’nin gala ve ödül töreni, Beyoğlu’ndaki Tarihi Atlas Sineması’nda yapıldı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, jüri üyeleri ve uluslararası öğrenciler katıldı. Vali Gül burada yaptığı konuşmada, İstanbul’un kültür, sanat, eğitim ve festival kenti olduğunu belirtti. “İstanbul sizlerle güzel. Dolayısıyla da sizin yaptığınız her aktivite bu şehre, bu ülkeye çok önemli değerler katıyor” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE VURGU

Türk halkının çok kültürlü bir millet olduğunu kaydeden Gül, öğrencilerin burada edindiği tecrübeleri kendi ülkeleri ve Türkiye için hayra, barışa ve kardeşliğe yönelik kullanacaklarını ifade etti. YTB Başkanı Eren ise, YTB’nin Türkiye Burslarının artık marka haline geldiğini ifade ederek, “Bizi çok mutlu eden husus şu, uluslararası öğrencilerimiz sadece Türkiye’den değil, dünyanın farklı ülkelerinden bu festivale katıldılar” dedi. Eren, bu yıl festivalin paydaşının Sinema Genel Müdürlüğü olduğuna dikkat çekerek, 77 ülkeden 455 başvuru aldıklarını belirtti.

FESTİVALDE SİNEMA SEVGİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, etkinliğin başarılı bir şekilde organize edildiğini vurguladı. Dijital uygarlık çağında sinemanın önemine işaret eden Güven, “Film yapmak zorundayız. Çünkü bu çağda ya üreteceğiz ya da başkaları üretecek” ifadeleriyle sinemanın gerekliliğini dile getirdi. Güven, öğrencilere “Sizler çok yeni, yaratıcı filmler yapıyorsunuz. Filmlerin hepsini izledik, yolunuz açık olsun” dedi.

FESTİVALDEKİ ÖDÜLLER

Bu yılki festivalde toplamda 6 ödül verildi. En İyi Film Ödülü, Suriyeli Balqees Altala’nın yönettiği ‘Romantic Date’ adlı filme verildi. İkincilik, Tunus’tan Beya Chikhi’nin ‘Mirror’ isimli filmine, üçüncülük ise Almanya’dan Hanna Kortus’un animasyon ve belgesel türündeki ‘Trul-La’ filmine gitti. En iyi yönetmen ödülü, Kırgızistan’dan Aizada Alymbek Kyzy’nin ‘Kopuş’ filmiyle elde edildi. Ayrıca, Belçikalı Achille Balthazar’ın ‘Strange Bird’ adlı filmi en iyi senaryo ödünü aldı. Jüri Özel Ödülü ise Filistinli Hadil Alramli’nin ‘Three Nights in Haifa’ filmine verildi.

KÜLTÜREL ÜRETİMİ DESTEKLEME AMACI

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, YTB’nin uluslararası öğrenciler politikasının bir parçası olarak, ülkede eğitim gören uluslararası öğrencilerin kültürel üretimlerini desteklemeyi ve sanatsal ifade becerilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerin girişimi ile hayata geçirilen festival, Türkiye’nin dış politika öncelikleri doğrultusunda donanımlı öğrencilerin kazandırılmasına yönelik önemli bir platform işlevi görüyor. YTB İstanbul Ofisi bünyesinde kurulan Sinema Atölyesi’nin bir çıktısı olan festival, ilk kez geçen yıl düzenlendi ve bu yıl 29 film yarışma programına alındı.