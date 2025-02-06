İstanbul’da Unutulmaz İki Senfoni Konseri

KONSERLER

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 8 Şubat Cumartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda piyanist Gülsin Onay solistliği ve Hasan Niyazi Tura şefliğinde bir konser düzenliyor. Bu etkinliğin bilet fiyatları 200 ila 500 lira arasında değişiyor.

CRR SENFONİ ORKESTRASI

Aynı gün, 8 Şubat’ta saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası, Nil Venditti şefliğinde ve korno sanatçısı Bora Demir solistliğinde CRR Konser Salonu’nda sahne alacak. Bu konserin bilet fiyatları ise 49 ve 99 lira olarak belirlenmiş.