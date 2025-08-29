İstanbul’da Usulsüzlük İddiası Açıklandı

AÇIKLAMALAR VE DAVALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, “Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

DEĞERLENDİRMELER VE İLERLEYİŞ

İddialar çerçevesinde başlatılan süreç ile beraber detayların gelmesi bekleniyor. Kamuoyunun gelişmeleri yakından takip etmesi önem arz ediyor.