İstanbul’da Usulsüzlük İddiası Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, “Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

İddialar çerçevesinde başlatılan süreç ile beraber detayların gelmesi bekleniyor. Kamuoyunun gelişmeleri yakından takip etmesi önem arz ediyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

