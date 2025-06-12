İstanbul’da Uygulama Gerçekleştirildi

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, ESENYURT’TA UYGULAMAYA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt’ta gerçekleştirilen bir güvenlik uygulamasına katıldı ve görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yıldız, vatandaşlarla sohbet ederken, “Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır” şeklinde bir uyarıda bulundu.

GENEL GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanması için genel güvenlik ve asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulama sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Durdurulan şüpheli araçlar üzerinde incelemeler yapıldı ve şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Uygulamalara Narkotik köpeği de dahil edildi.

HUZUR VE GÜVENLİK TEMİNİ HEDEFİ

Denetimlerin ardından açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur” anlayışıyla tüm birimlerin çalışmalara devam edeceğini vurguladı. Yıldız, Esenyurt ilçesinde “huzur nöbeti” için 55 noktada, 190 ekiple ve 791 personelle güvenliği sağlamak için bulunduklarını belirtti. Suç işleyenlere mesaj veren Yıldız, “Bizim amacımız sokaklarda görünmek değil, bir güven vermektir. Bizimle beraber uygulamalarda görev alan fedakar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.