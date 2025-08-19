İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu; 20 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu İmalatı ve Ticaretiyle Mücadele Devam Ediyor

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imalatını önlemek, ticaretini engellemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, 11-18 Ağustos tarihleri arasında teknik ve fiziki takiple Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe gibi ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve toplamda 21 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda Üç Farklı Uyuşturucu Türü Ele Geçirildi

Operasyonlar sırasında, şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20’si tutuklandı ve 1 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü’nden Kritik Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların ardından ele geçirilen uyuşturucuları sergileyen Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona dair bilgiler vererek, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” ifadesini kullandı.