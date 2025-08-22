İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

İSTANBUL EMNİYETİ’NİN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’un Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın direktifiyle kentin çeşitli bölgelerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik bir dizi operasyon başlattı. Ekipler, şüphelilerin Esenyurt’ta bir iş yerini kiralayarak burada tek kullanımlık uyuşturucu hap üretimi gerçekleştirdiklerini ve bu hapları Ümraniye’ye nakledecekleri bilgisini elde etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Devam eden süreçte Tuzla’daki bir adreste yine üretim yaptığı belirlenen şüphelilerin, burada ürettikleri uyuşturucu hapları da Ümraniye’deki ana merkezlerine taşıdığı tespit edildi. Hedef şaşırtmak için bu hapların, Kocaeli’nin Gebze ilçesine götürüldüğü bilgisi edinildi. 20 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonlar sırasında düzenlenen aramalarda 3 milyon 40 bin 771 sentetik ecza hap, 52 kilo 500 gram katkı maddesi, 32 kilo boş kapsül, hap basımında kullanılan makineler ve çok sayıda plastik kutu ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, işi yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı bildirildi.