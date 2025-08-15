İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’un Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda bir ev, iş yeri ve bir araca yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Baskınlarda toplamda 90 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 83 kilo 600 gram skunk ve 6 kilo 850 gram toz esrar yer aldı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen bu çalışma, sokak satıcılarını yakalamak amacıyla gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Avcılar ilçesindeki bir adrese, bir iş yerine ve bir araca baskın yapıldı. Yapılan arama sonucu, Y.A. isimli bir kişinin yakalandığı öğrenildi. Baskın yapılan ev, iş yeri ve araç içerisinde yapılan detaylı incelemede, uyuşturucular poşetler içinde valizlere ve kolilere doldurulmuş şekilde bulundu.

Gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı, sorgulama için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Şüphelinin, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanmasının beklendiği belirtiliyor.