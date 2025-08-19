İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

İSTANBUL’DA YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik önemli bir operasyonu duyurdu. Bu operasyonda toplam 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ DETAYLAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucular ve yapımında kullanılabilecek ham maddeler yakalandı. Ele geçirilen 63 kilogram ham madde ile yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebiliyor. Operasyonda yakalanan şüpheliler, ‘Organize şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 63 Kg Ham Madde (yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”