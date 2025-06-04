İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonunda 25 Tutuklama

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 29 zanlıdan 25’i tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar’da operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla 1’i Ukrayna vatandaşı toplam 29 zanlı yakalandı.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMALARDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis, gerçekleştirdiği operasyonda 2 adreste, 4 araçta ve 1 tırda arama yaptı. Bu aramalarda, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 9 litre asit, 2 hassas terazi ve toplamda 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.