İstanbul’da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

DİFÜZYON MESAJIYLA YAKALANDI

Almanya tarafından yayınlanan Difüzyon mesajı kapsamında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası düzeyde aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon ile yakalandı. Operasyonla ilgili bilgilere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.