İstanbul’da Uyuşturucu Üretim Tesisi Bulundu

GÜVEN TİMLERİ BASKIN YAPTI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa bölgesinde, 6 katlı bir binanın girişindeki bir iş yeri üzerinde güven timleri dikkatle araştırma yaptı. Yapılan baskında, dışarıdan bir kadın giyim mağazası olarak görünen yerin aslında bir uyuşturucu üretim tesisi olduğu ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, gelen garip kokudan şüphelenip polise ihbarda bulundu.

KOKUNUN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, kokunun geldiği iş yerine operasyon gerçekleştirdi ve giyim mağazasının içinde uyuşturucu üretim tesisinin bulunduğunu tespit etti. Ekol TV’den Büşra Seyis’in edindiği bilgilere göre, güven timleri, saksılara ekilmiş uyuşturucu maddelerle kimyasal destekli yetiştirme sistemlerini ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere kaldırılırken, mağaza mühürlendi.

MAHALLE SAKİNİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ekol TV mikrofonlarına konuşan bir mahalle sakini, “Burası kapalıymış, her yerini kapatmışlar, izole etmişler. Yani buradan koku falan çıkma şansı yokmuş. Dün kuvvet güçleri artık oraları temizlemişler, açmışlar her yeri. Ondan sebep koku dışarıya geliyor” diyerek yaşanan durumu aktardı.