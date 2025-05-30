İstanbul’da Vakıf Töreni Gerçekleşti

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE LANSAN TÖRENİ

İstanbul’da Asırlık Okullar Vakfı tarafından gerçekleştiren Olağanüstü Genel Kurul ve Lansman Töreni, İstanbul Erkek Lisesi’nde yapıldı. Etkinlikte, okulların eski mezunları ile yeni öğrencileri bir araya geldi. Fatih ilçesindeki programda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç gibi önemli isimler katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Akademisi Topluluğu’nun performansı ile başlayan etkinlik, vakfın tanıtım filmi ile devam etti. Protokol konuşmaları ve hediye takdimlerinin ardından program, mütevelli heyeti ile hatıra fotoğrafı çekimi ve sergi ziyareti ile son buldu.

GENÇLERİ DESTEKLEME AMACIYLA YOLA ÇIKILDI

Etkinlikte söz alan Asırlık Okullar Vakfı Başkanı Hanefi Alper Alkaç, “Asırlık Okullar Vakfı olarak ‘Asırlık gelenek, aydınlık gelecek’ sloganıyla Türkiye’mizin aydınlık yarınları için gençlerimize yönelik çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Temel amacımız bir tohum atmak. Yönetim kurulumuzla birlikte 7 okulumuzun mezun ve mensuplarına girişimcilik, finans, teknoloji okur yazarlığı gibi programlar sunmayı hedefliyoruz. Özellikle her türlü burs, barınma, mentörlük ve TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara katılma konusunda gençlerimize destek için bu vakfı kurduk” dedi. Alkaç, okullarının köklü geçmişlerinden ve deneyimlerinden yararlanacağını vurguladı.

EĞİTİM YATIRIMDIR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise, “Eğitim, bireyler ve ülkeler için yatırım niteliğinde bir sermaye kalemi oluyor. Eğitime yapılan yatırımın ülkedeki eğitim düzeyinin büyümeye pozitif etkisi olduğunu görmekteyiz. Bu okullar, geçmişleriyle kültürel sermaye açısından benzersiz bir konumdalar ve sizlere gerekli becerileri kazandıracak bir adım öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

MEZUNLAR VE GENÇLER ARASINDAKİ BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Bu girişim, milletlerin organizasyonlarında sivil toplumun rolünü güçlendiriyor. Önemli bir girişim. Kurumsallaşmış okullarımızın bir araya gelmesi eğitimde geleneğin önemini vurguluyor” dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, mezunların genç kuşakla bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, “Büyük aileler, güç dayanışması ile ortaya çıkabilir. Gençlerimizi bu toprakların ruhuyla yetiştirmek en büyük hedefimiz olmalı” ifadelerini kullandı.

MEZUN VE ÖĞRENCİLER ARASINDA BAĞLAR KURULUYOR

Asırlık Okullar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Erkam Tüzgen, “Asırlık okullarımız ülkemizin değerleridir. Bu değerleri bir araya getirmek ve mezunlar ile öğrenciler arasında güçlü bağlar kurmak istiyoruz. Mezunlarımız, öğrencilere mentörlük yaparak destek vermek isteyen çok sayıda kişi var” dedi. Bu bağlamda, mezunların öğrencilere yönelik sunacakları desteklerin önemine de vurgu yaptı.