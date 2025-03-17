İstanbul’da Vale Ücretlerine Zam Yapıldı

İSTANBUL’DA YENİ VALE ÜCRET DÜZENLEMESİ

İstanbul’da tartışmaların merkezinde yer alan yüksek vale ücretleri için İstanbul Valiliği yeniden bir düzenleme gerçekleştirdi. Eğlence mekanlarının yoğun olduğu Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi bölgelerdeki vale hizmet bedellerinin vatandaşa yansıması, pek çok tepki doğurmuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararı doğrultusunda, kasım ayında belirlenen azami fiyat tarifesine %20-25 oranında zam kararı alındı. Bu düzenleme, İTO’nun Mart ayındaki meclis toplantısında gündeme gelmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

YENİ ÜCRET TABLOLARI AÇIKLANDI

Yeni düzenleme ile otopark bedeli hariç, azami vale hizmeti ücretleri AVM’lerde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 310-500 TL olarak belirlendi. Ayrıca havalimanları için ücretler 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı. İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrılarak buna göre bir fiyatlandırma uygulandı. Vale hizmetlerine en fazla talebin olduğu Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli gibi bölgeleri kapsayan 1. Bölge’de AVM’ler için 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL olarak tavan fiyat belirlendi.

2. Bölge’de Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu bulunmaktadır. Bu bölgede AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirlenmiştir. Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile’yi kapsayan 3. Bölge için ise AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310 TL uygulanacak.

VALE SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Yeni düzenlenen fiyatlar, İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce belirlenen 500 TL’lik azami fiyat tarifesi 600 TL’ye yükseltilmiştir. Türkiye genelinde bu sektörde 20 binden fazla kişinin istihdam edildiği biliniyor. İstanbul Valiliği, bu düzenlemeyle hem tüketicilerin korunmasını sağlamakta hem de sektördeki denetimsizliğin giderilmesini amaçlıyor. 2020 yılında çıkarılan yönetmelik ile vale mesleği tanımlanmış ve bu alanda standartlar belirlenmiştir. 2023’e kadar sektör çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu kılınmakta; bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu üzerinden eğitimler düzenlenmektedir. Vale olmak isteyen kişiler bu kuruma başvurarak eğitim almakta ve girdikleri sınavla mesleki yeterlilik kazanıyor.