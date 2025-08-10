İstanbul’da Vatandaşlar Parka Akın Etti

DEPREM SONRASINDA PARKLARA AKIN

Balıkesir’de meydana gelen deprem İstanbul Bahçelievler’de de hissediliyor. Depremin hemen ardından vatandaşlar parklara yöneliyor. 6.1 büyüklüğündeki bu sarsıntı Sındırgı ilçesinde gerçekleşti ve İstanbul’da da panik yarattı. Hızla sokağa çıkan insanlar arasında, aileleriyle birlikte parklara gidenler de bulunuyor.

KULELİ PARKI’NDA YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçelievler’deki Kuleli Parkı, deprem sonrası kalabalıkla dolup taşıyor. Parka gelen vatandaşlar piknik malzemeleri ve sandalyelerini de getiriyor. Parkın içindeki yoğun kalabalık, havadan dron ile kaydediliyor.