İstanbul’da Vefat Eden Tekik, Toprağa Verildi

BUĞZUN TÖRENE KATILDI

İstanbul’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Törene Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, “Ümit ediyoruz ki bugün geriye kalanlar olarak bu barış türküsünü, barışın haberini, barışın makalesini, barışın şiirini, barışın sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabilecekleri günleri hep beraber görebiliriz” dedi.

TEKİK’İN CENAZESİ BATMAN’A GETİRİLDİ

Dün İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dem Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik’in cenazesi, uçakla Batman’a getirildi. Daha sonra Tilmerç Mezarlığı’na götürülen Tekik’in cenazesi, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı bir törenle toprağa verildi. Cenaze defininden sonra mezara karanfil bırakıldı.

KONUŞMASIYLA DUYGULANDIRDI

Törende söz alan Eş Genel Başkan Hatimoğulları, “Ölüm bir süredir kapımızı yokluyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik ve şimdi de ölüm, sevgili Mustafa Mesut yoldaşımızı ziyaret etti. Barış sürecini konuştuğumuz bu günlerde aramızdan ayrılışını kabullenmemiz çok zor. Çok isterdik ki bugün, bu barış sürecinin konuşulduğu günlerde kendileri de buna tanıklık etsin. Ümit ediyoruz ki bugün geriye kalanlar olarak bu barış türküsünü, barışın haberini, barışın makalesini, barışın şiirini, barışın sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabilecekleri günleri görebiliriz” şeklinde duygularını dile getirdi.