İstanbul’da VNL Maçı Başladı

İSTANBUL’DA TARİHİ DUYURU

Tarihte ilk kez İstanbul’da yapılacak olan organizasyonda, milli takım saha avantajını kullanarak yarınki maça çıkıyor. Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, izleyicilere canlı olarak sunulacak.

MAÇÖZETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşıp, 2-1 geride olduğu bu müsabakadan 3-2 galip ayrıldı ve ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler, haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi. 18 takımın katılacağı VNL’de, üç hafta sonunda puan cetvelinin ilk 8 sırasında yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde takımlar 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARILARI

Milli takım, 2018 yılından bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun ilki olan 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında şampiyonluk elde etti. Geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.

İKİNCİ HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

İkinci haftanın maç programı şu şekilde belirlendi:

– Bugün: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

– 19 Haziran Perşembe: 19.30 Kanada-Türkiye

– 21 Haziran Cumartesi: 19.30 Güney Kore-Türkiye

– 22 Haziran Pazar: 19.30 Türkiye-Brezilya

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek.