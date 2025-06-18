İstanbul’da VNL Maçı Canlı Yayınlanıyor

İSTANBUL’DA TARİHİ MAÇ

Tarihte ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek organizasyonda, milliler yarın yapacağı karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşmış ve 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamlamıştı. Milliler, ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

FINALLERDE MÜCADELE HAKKI

18 takımın yer aldığı VNL’de, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırayı alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde takımlar, 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 eşleşmeleriyle karşılaşacak. Türkiye, 2018 yılından beri düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde, ilk organizasyonda ikincilik, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk kazanmıştı. A Milli Takım, geçtiğimiz yıl çeyrek finalde elenmişti.

İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI

Organizasyonda ikinci haftanın programı şöyle sıralanıyor:

– 19.30 Dominik Cumhuriyeti – Türkiye

– 19 Haziran Perşembe: 19.30 Kanada – Türkiye

– 21 Haziran Cumartesi: 19.30 Güney Kore – Türkiye

– 22 Haziran Pazar: 19.30 Türkiye – Brezilya

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor Yıldız kanalına, TRT platformları üzerinden ulaşmak mümkün.