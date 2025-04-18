İstanbul’da Y.K., A.N.’yi şikayet etti

İRAN ASILLI YETKİLİYLE TİCARİ İLİŞKİ İDDİASI

İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Y.K., tanımadığı ancak İran’da ikamet eden kayınbiraderi aracılığıyla ticari ilişkisi olan başka bir İran vatandaşı A.N.’nin kendisini görüntülü arayarak tehdit ettiğine dair polise başvuruda bulundu. Y.K., A.N.’nin kendisini silah göstererek tehdit ettiğini ve 15 milyon lira değerinde bir İran para birimi miktarıyla ceza kestiğini savundu. Y.K. ayrıca, şüphelinin Fatih’teki bir kargo şirketine gelerek kendisini tehdit ettiğini belirtti ve durumu kanıtlamak amacıyla telefon kayıtlarını polise teslim etti.

ŞÜPHELİ HAVELİMANI’NDA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.N.’nin yurt dışında bulunduğunu tespit ettikten sonra İstanbul Havalimanı’na döndüğünü öğrendi. Hemen harekete geçerek havalimanında operasyon düzenleyen İstanbul Havalimanı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.N.’yi orada gözaltına aldı. A.N., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.