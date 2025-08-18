İstanbul’da Yağmur Suyu Tüneli Kazısı Başladı

İSTAŞ PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hazırlanan Şişli- Beşiktaş İlçeleri Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli için kazı faaliyetlerine start verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Beşiktaş’ta düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Şişli ve Beşiktaş’ın İstanbul’un en eski yerleşim yerleri arasında yer aldığını ve bu bölgelerin tarihin ve kültürün köklü merkezleri olduğunu belirtti.

ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNEM VURGUSU

Aslan, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Bakırköy gibi ilçelerin altyapısının uzun zamandır göz ardı edildiğini dile getirdi. İleri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen tünel kazı projesi ile yağmur sonrası meydana gelen su taşkınlarının önüne geçileceğinin altını çizdi. Şehrin gerçek gücünün görünmeyen ve yaşam kurtaran altyapısında olduğunu vurguladı ve kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını ifade etti.

PROJENİN GELECEĞE ETKİSİ

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, projenin geleceğin çocuklarının daha güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak adına önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. Şişman, İstanbul’un afetlere dayanıklı hale gelmesine katkı sağlamak için altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

YAĞMUR SULARININ İLETİMİ

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, Beşiktaş ve Şişli’deki yağmur suyu kanallarının atık su hatlarına bağlı olduğunu, bu durumun atık su tesislerindeki yükü artırdığını ifade etti. Bu durumun bazı bölgelerde taşkınlara yol açtığını belirten Doğan, bu projeyi hayata geçirerek yağmur sularını İstanbul Boğazı’na ileteceklerini ve taşkınları önleyeceklerini söyledi. Proje kapsamındaki yağmur suyu tünelinin 660 milyon liraya mal olduğu, iç çapının 3 bin 200 milimetre ve uzunluğunun 1720 metre olduğu bilgilerini aktardı. Aslan ve ekibi, konuşmaların ardından kazı çalışmalarının başlandığı alanda inceleme gerçekleştirdi.