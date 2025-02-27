İstanbul’da Yakalanan 59 Şüpheliden 46’sı Tutuklandı

İSTANBUL’DA DEVAŞ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün destekçileri arasında yer alan Zeynal Payzin’in üstlendiği ‘İlim ve Hikmet’ dergisinin yasadışı toplantılarında bir araya geldiği saptandı. Şüphelilerin MASAK raporlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu, bu kişilerin fitre ve zekat adı altında para topladığı belirlendi. Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ üyelerini yasadışı yollarla Türkiye’ye getirmek için çaba sarf ettikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da 68 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlar sırasında 59 şüpheli yakalandı. Arama sırasında, bu şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, birçok dijital materyal ve örgütsel belgeler ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra 3 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.