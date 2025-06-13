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İstanbul’da Yangın 2 Saatte Söndürüldü

YANGIN ARNAVUTKÖY’DE ÇIKTI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yer alan 5 katlı bir terlik fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın, bilinmeyen bir neden kaynaklı olarak saat 14.40 sıralarında başladı ve olayın hemen ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangından sonra fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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