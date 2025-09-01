İstanbul’da Yangın, Çayırlık Alanda Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE SEBEBİ

İstanbul’un Arnavutköy bölgesinde, çayırlık alanda meydana gelen yangın, kısa zaman sonra büyüyerek iki gecekondu ve ardından ormanlık alana sıçradı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KONTROL ALTINA ALMA

Yangın, yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıktığı yer, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi Hurma Sokak üzerindeki çayırlık arazide gerçekleşti. Olay yerine Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri ve orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN DESTEKLERİ

Yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izleyen mahalle sakinleri, yangın ekiplerine su ve meyve ikramında bulundu. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

DURUMUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENMESİ

Ekiplerin müdahalesi ve yanan evler, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgedeki durum normalleşmeye başladı.