İstanbul’da Yangın Çıktı, Şüpheli Gözaltında

ARDAHAN’DA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yol kenarındaki çayırlık alanda yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışırken bir şahsın saldırısına uğrayan itfaiye ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay, saat 16.00 civarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Çayırlık alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere iletti ve bölgeye polis ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, itfaiyecilerin yangına müdahalesini engellemeye çalıştı fakat polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yangın, kısa bir süre içinde kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlar yangının bu saldırgan tarafından çıkarıldığını belirtti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GÖZALTINA ALMA ANI KAMERADA

Olayla ilgili polisin soruşturmaları devam ederken, şüphelinin gözaltına alınması cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca yangını gösteren alan, dron kamerası ile havadan görüntülendi. Yangını yetkililere bildiren Yılmaz Onay, “Ben bir saat önce buradan geçtim, her şey normalken bir baktım yangın çıktı. Burada görevliydim ve itfaiyecilere haber verdim. O sırada bu kişi geldi ve itfaiyecilere saldırdı. Bana ‘Hap içtim’ dedi. Ancak hap içtiysen ormanı ve insanları yakmaya hakkın yok. O an beni de tehdit etti. Kimse beni tehdit edemez. Polis, kendisini gözaltına aldı” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL