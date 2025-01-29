İstanbul’da Yangın Güvenliği Denetimi Başlatıldı

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YENİ YANGIN DENETİM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, “İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak” diyerek önemli bir açıklama yaptı. Bu karar, geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel’de sabaha karşı meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından alındı.

OLAYIN ARDINDAN YANGIN TEÇHİZATLARINA DİKKAT

Grand Otel’de yangın söndürme teçhizatlarının bulunmadığı tespit edilmişti. Bu üzücü olay, yangın güvenliği konusunun ne kadar kritik bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Valilik, tüm binaların uygunluk denetiminin sağlanmasıyla bu tür trajik olayların önüne geçmeyi hedefliyor.