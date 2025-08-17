Haberler

İstanbul’da Yangın, İnşaatı Etkiledi

İSTANBUL’DA YANGIN OLAYI

İstanbul Sancaktepe’de otluk bir alanda başlayan yangın, bir inşaat sahasına sıçramış durumda. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durumken, atıl durumdaki konteynerlerde hasar meydana geldi.

İNŞAAT ALANINA ZARAR VERDİ

Yangın, Abdurrahmangazi Mahallesi Alparslan Caddesi etrafındaki otluk alanda başladı ve hızla inşaat sahasına yayıldı. İnşaat alanında bulunan 5 konteynerden 3’ü alevlerden etkilenerek zarar gördü. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine vakit kaybetmeden yangın söndürme ekipleri olay yerine ulaştı ve alevleri kontrol altına aldı.

POLİS İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Yangında can kaybı yaşanmaması teselli verici bir durum iken, konteynerlerde oluşan hasar araştırılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis ekipleri inceleme çalışması başlattı.

