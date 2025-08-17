İstanbul’da Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

YANGININ KAYNAĞI İNCELENİYOR

İstanbul Sancaktepe’de bulunan otluk alanda meydana gelen yangın, yakınlardaki inşaat sahasına sıçradı. Yangın, Abdurrahmangazi Mahallesi Alparslan Caddesi’nde başladı ve inşaat alanında yer alan 5 konteynerden 3’ü büyük hasar gördü. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye geldi ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK, HASAR VAR

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı gerçekleşmedi ancak konteynerlerde önemli ölçüde hasar oluştu. Yangının nasıl çıktığına dair soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ediyor.