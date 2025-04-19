İstanbul’da Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

İSTANBUL’DA İŞ MERKEZİNDE YANGIN

İstanbul Başakşehir’de bir iş merkezinde meydana gelen yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana sıçrayarak etkisini artırdı. Yangın, Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak’ta bulunan 4 katlı iş merkezinin giriş katında bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, iş merkezinin tamamını kaplayarak yakınındaki apartmana ve park halindeki araçlara sıçradı.

İTFAİYE VE EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı sonrası, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Apartman sakinlerinin tahliyesi sırasında çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etmek için bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve park halindeki araçlar zarar gördü.