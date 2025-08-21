İstanbul’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler

İSTANBUL FATİH’TE YANGIN OLAYI

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında yangın gerçekleşti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken, dairede belirli ölçüde hasar oluştu.

PANİK VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak’ta, saat 20.45 sularında meydana geldi. Yangın çıktığını gören bina sakinleri panik içinde sokağa koştu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmaması durumu teselli kaynağı olurken, dairedeki hasar dikkati çekti.

