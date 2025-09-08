İstanbul’da Yangın, Tur Otobüsü Yanıyor

YABANCI TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Şişli’de yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünde yangın meydana geldi. Yangın, Şişli Mecidiyeköy’deki Büyükdere Caddesi Edirne yönünde saat 22.00 civarında patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden 34 BMB 738 plakalı tur otobüsünün ön kısmında alevler yükselmeye başladı.

Otobüste bulunan yabancı turistler için zorlu anlar yaşandı. Otobüs şoförü, aracı derhal durdurarak yolculardan hızlı bir şekilde dışarı çıkmalarını istedi. Yolcuların tahliyesinin ardından, alevler otobüsün ön kısmından hızla orta kısmına doğru yayılmaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE VE TRAFİK KAPATMA

Polis ekipleri, yangının yaşandığı caddenin bulunduğu yönü geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, yangına alevler içinde kalan otobüse müdahale etti. Yangının sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca, çevrede bulunan park halindeki üç araç da yangından etkilendi ve hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın kısa sürede söndürüldü.

TRAFFİĞİN KONTROLLÜ OLARAK AÇILMASI

Yangının söndürülmesi sonrası trafiğe kapatılan yol, kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Olay anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.