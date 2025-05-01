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İstanbul’da Yapım Yardımları Artırıldı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DESTEK MİKTARLARI ARTIRILDI

İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, hak sahiplerine sunulan yapım yardımlarında önemli bir artış gerçekleştirilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni karar doğrultusunda destek miktarları yeniden düzenlenmiş.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL’ye, 350 bin TL tutarındaki destek ise 437 bin 500 TL’ye yükseltilmiş. En yüksek destek tutarı da 1 milyon 400 bin TL’den 1 milyon 750 bin TL’ye çıkarılmış. Kiracılar için sağlanan 100 bin TL’lik yardım da 125 bin TL olarak yeniden belirlenmiş. Ayrıca kararda, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmeler için eski yardım miktarlarının geçerli olacağı ifade edilmiş.

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