İstanbul’da Yapım Yardımları Artıyor

YARDIM MİKTARLARINDA ARTIŞ YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre, İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahiplerine sağlanan yapım yardımları artırıldı. Yapıların yeniden inşası sürecinde, daha önce belirlenen yardımların üst sınırları yükseltildi.

YENİ YARDIM TUTARLARI BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL’ye, 350 bin TL olan destek ise 437 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra, en yüksek destek tutarı 1 milyon 400 bin TL’den 1 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, kiracılara sağlanan 100 bin TL’lik yardım da 125 bin TL olarak yeniden belirlendi.

SÖZLEŞMELERDE GEÇERLİLİK

Karara göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerde, eski yardım miktarlarının geçerli olacağı ifade edildi. Bu durum, mevcut sözleşmelerin yürürlüğü açısından önemli bir belirleyici oluyor.