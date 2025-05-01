İstanbul’da Yapım Yardımları Arttı

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMLARINDA ARTIRIM

İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm projeleri doğrultusunda hak sahiplerine sunulan yapım yardımlarında bir artış yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL’ye, 350 bin TL olan destek ise 437 bin 500 TL’ye yükseltildi.

DESTEK TUTARLARINDA YÜKSELME

En yüksek destek tutarı, 1 milyon 400 bin TL’den 1 milyon 750 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca kiracılara sağlanan yardım miktarı 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yeniden belirlendi.

SÖZLEŞME GEÇERLİLİĞİ

Kararda, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerde eski yardım miktarlarının geçerli olacağı da ifade edildi.