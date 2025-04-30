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İstanbul’da Yardımlar Arttı Resmi Gazete’de

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMLARINA ARTIRMA

İstanbul’daki kentsel dönüşüm desteklerine yönelik bir artış kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yürürlüğe giren bu karar, İstanbul’da gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projeleri için yapılacak yardım tutarlarını önemli ölçüde yükseltiyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 700 bin TL olan destek miktarı 875 bin TL’ye, 350 bin TL olan destek miktarı 437 bin 500 TL’ye, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, daha önce 100 bin TL olarak belirlenen bir diğer yardım kalemi de güncellenerek 125 bin TL olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bu maddenin yayımlandığı tarih öncesinde imzalanmış sözleşmeler ise sözleşmenin yapıldığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye yardımları ile devam ettirilecek.

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