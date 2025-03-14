İstanbul’da Yarın Hava Durumu Nasıl?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu yaklaşık olarak kaç derece olduğu merak ediliyor. Bugün hava durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerini de açıkladı.

YARIN HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak sorusu gündemde. Özellikle hava sıcaklığı, bulutlu veya güneşli olması gibi detaylar araştırılıyor. İstanbul’da yarın yağış bekleniyor mu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saatlik hava durumu tahminleri de hazırlanmış durumda. İşte İstanbul için saatlik hava durumu tahmin raporu: