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İstanbul’da Yarın Hava Durumu Nasıl?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı kaç derece olduğunu öğrenmek gerekiyor. 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu da paylaşıldı. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi. Peki, yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar, hava bulutlu mu yoksa güneşli mi olacak merak ediliyor. İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmininin detayları:

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