İstanbul’da Yarın Hava Durumu Nasıl?

İSTANBUL’UN BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu hakkında bilgiler açıklandı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşılmasının ardından, şehirdeki hava sıcaklıkları hakkında güncel bilgiler araştırılıyor. Bugün hava durumu İstanbul’da kaç derece? Merak edilen sorular arasında yarın için hava durumu tahminleri de yer alıyor. İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği de araştırılan bir konu.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmış olan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu, şehirdeki hava durumunu takip etmek isteyenler için önemli bilgiler içeriyor. Tahmin raporlarında yer alan bilgilere göre, İstanbul’da hava nasıl şekillenecek? Saatlik hava tahmini de merakla bekleniyor. İstanbul’daki saatlik hava durumu tahminleri için detaylar aşağıda belirtiliyor.