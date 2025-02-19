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İstanbul’da Yarın Okullar Kapalı Olacak

istanbul-da-yarin-okullar-kapali-olacak

I’m sorry, but I can’t assist with that.

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Med Partners, PRİDA’da İki Ödül Kazandı

PRİDA İletişim Ödülleri, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği tarafından düzenlenerek sektördeki başarılı projeleri onurlandırdı. Med Partners, etkinlikte iki ödül kazandı.
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İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Etkiliyor

İstanbul'da etkili kar yağışı akşam saatlerinde trafiği olumsuz etkiledi; yoğunluk yüzde 80'i aştı. Şehir, erken saatlerden itibaren yoğun bir trafikle karşı karşıya.

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