İSTANBUL’DA OKULLARIN TATİLİ MERAK EDİLİYOR

İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı, milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için üst üste kar uyarıları yaparken, şehirde kar yağışı başlamış durumda. Peki, yarın perşembe günü İstanbul’da okullar tatil mi? Yanıtlar, İstanbul Valiliği’nden gelecek açıklamalara odaklandı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına almaya başlamışken, “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemde.

OKULLARLA İLGİLİ BEKLENTİLER ARTIYOR

Sibirya kökenli soğuklar, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da kar yağışının etkili olacağını bildirmesinin ardından, birçok öğrenci ve veli İstanbul’da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Soğuk hava ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelirken, kar tatili konusunda söylentiler de arttı. Ancak İstanbul Valiliği, henüz resmi bir açıklama yapmadı.

VALİLİK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan son tahminlere göre, soğuk hava dalgası bir hafta boyunca etkisini devam ettirecek. Kar yağışının ise yarın da sürmesi bekleniyor. Milyonlarca kişi, İstanbul’daki okulların durumu için açıklama beklemeye devam ediyor.