İstanbul’da Yarın Su Kesintisi Var!

SU KESİNTİSİNE NEDEN OLACAK ÇALIŞMALAR

İSKİ tarafından yapılan duyuruda, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları yapılacak. Soğanlı Mahallesi’ndeki Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipmanları değiştirilecek.

SU VERİLEMEYECEK BÖLGELER

Bu çalışmalar kapsamında, 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler belirlenmiş durumda. Bahçelievler’de etkilenebilecek mahalleler; “Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı)” olarak sıralandı.

Bağcılar’da ise, “Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet” mahalleleri etkileniyor.

Güngören’de ise Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek. Esenler’de de Fatih Mahallesi’nin bir kısmında su verilemeyecek.