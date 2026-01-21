İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ile ilgili mücadele tüm hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü de bu süreçte aktif rol alıyor. MASAK tarafından hazırlanan raporlara dayanarak, yasa dışı bahis oyunları aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav olduğuna dikkat çekiliyor. İddialara göre, bu şüpheliler yönettikleri şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para transferleri yaparak belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içinde hareket ediyorlar. Suçlular, paranın izini kaybettirmek için üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekmek suretiyle de sistem içerisinde yer alıyor ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklıyorlar.

BÜYÜK OPERASYON, 3 MİLYAR LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmanın bir parçası olarak, 18 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Operasyonda, toplam 1 milyon 600 bin Türk lirası ile 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya da el konulduğu bildiriliyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün adliyeye sevk edilen Burak Soylu ve Cihan Şanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli olan Yavuz Başsav ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

