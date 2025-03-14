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İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Şirket Eklendi

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BET OYUNLARINA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen büyük bir yasa dışı bahis operasyonunda, Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ GELİŞMELER VE TMSF’DEN ATAMALAR

Operasyon kapsamında gelişmeler devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV gibi 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Ayrıntılar ulaştıkça bildirilecek.

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