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İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir ikameti izlemeye aldı. Belirlenen adreste yasa dışı bahis suçu için kurulan panel sisteminin yer aldığı ve buranın ‘finans evi’ olarak kullanıldığı tespit edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda, 3 Ocak’ta Özel Harekat Timleri’nin de katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Siber polisi, yürütülen saha çalışmaları sonucunda aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyerek bu adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.

İKİNCİ OPERASYONDA YAKALAMALAR

İkinci operasyonda, yasa dışı bahis suçuna karışan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona yönelik evde yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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