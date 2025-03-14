İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 43 Gözaltı

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin bulunduğu toplamda 23 şirkete el konuldu. Operasyon sırasında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. 6 milyar 900 milyon liralık operasyon çerçevesinde mal varlıklarına el konulan Kork’un sosyal medya hesabındaki detaylar dikkat çekti.

ERMENİSTAN’DA YASA DIŞI FAALİYETLER

Örgüt lideri olduğu belirtilen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ adlı şirketle finansal sisteme dahil olduğu ve ülke içinde yasa dışı bahis yapımları yürüten gruplarla bağlantı kurduğu tespit edildi. Kork’un, suçtan elde ettiği gelirlerle ‘Payfix’ adlı ödeme kuruluşunu oluşturduğu ortaya çıktı. Payfix bünyesindeki yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının ‘panel’ adını verdikleri domainlerin Payfix’in finansal sistemine entegre edilmesi sağlandı ve yurtdışındaki birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE PARA NAKİL İŞLEMLERİ

Payfix’in hizmet altyapısının yasa dışı bahis sitelerine para transferleri ve finansal güvenlik sağlamak için kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte ‘Payfix’ hesap cüzdanları oluşturulup bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin dolaştırıldığı tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, kişisel hesaplar ve kripto cüzdanlarının yanı sıra 23 şirkete ait toplam 114 araç da dahil olmak üzere, finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olarak değerlendirilen birçok mal varlığına el konuldu.