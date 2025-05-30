İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL POLİSİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLEDİ

İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliler, sayılı gün içinde yargı sürecine tabi tutulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisler aracılığıyla para aklamak ve bu örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirmek üzerine başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamına giriyor. Elektronik ödeme sistemleri hizmeti veren bir şirkete yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmış durumda.

TUTUKLAMA TALEBİ TARAFINDAN HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 15 şahıs, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne yönlendirildi. Farklı suçlamalarla savcılıkta ifade veren şüphelilerin, tutuklanmaları için talep savcılığına iletilmiş durumda. Şu an için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor.