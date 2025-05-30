İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL POLİSİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLEDİ

İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis para trafiğine öncülük eden ve yasa dışı bahis örgütlerine ait para transferlerinin Papara üzerinden yapıldığı iddia ediliyor. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlamalarla yüz yüze kaldı.

ÇEŞİTLİ İFADE İŞLEMLERİ NOT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahisle mücadelenin bir parçası olarak, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından elektronik ödeme sistemi hizmeti veren şirkete yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyet süreçleri tamamlandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık raporu almak üzere hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından, zanlılar İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA SÜRECİ

Yasa dışı bahisle yapılan mücadelenin kapsamı genişliyor. Şu anda devam eden soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerine ve bu faaliyetlerle bağlantılı mali işlemlere ışık tutmayı amaçlıyor. Adli süreçin sonuçları, yasadışı bahisle mücadelenin ne denli etkili olduğunu gösterecek.